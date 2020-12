Recovery Plan, a Palazzo Chigi l’incontro tra Conte e la delegazione di Italia Viva. Renzi: “Palla nelle mani del premier, dipende da lui” (Di martedì 22 dicembre 2020) Recovery, a Palazzo Chigi l’incontro tra Conte e la delegazione di Italia Viva È iniziato poco dopo le 11 l’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte e la delegazione di Italia Viva sui lavori di preparazione del Recovery Plan. Alla riunione hanno preso parte il presidente del Consiglio, i ministri Amendola e Gualtieri, le ministre di Iv, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il presidente del partito Ettore Rosato e Luigi Marattin. Entrando a Palazzo Chigi, Teresa Bellanova, capo ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020), atrae ladiÈ iniziato poco dopo le 11tra ile ladisui lavori di preparazione del. Alla riunione hanno preso parte il presidente del Consiglio, i ministri Amendola e Gualtieri, le ministre di Iv, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il presidente del partito Ettore Rosato e Luigi Marattin. Entrando a, Teresa Bellanova, capo ...

