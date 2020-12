Recovery: fonti P. Chigi, lunedì sintesi Iv e forze politiche, poi tavoli confronto (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - La delegazione di Italia Viva ha preso qualche giorno di tempo per esaminare la documentazione illustrata nel corso dell'incontro con il presidente del Consiglio. Già lunedì faranno pervenire un loro contributo di sintesi così come le altre forze politiche. Subito dopo partiranno dei tavoli di confronto. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi subito dopo l'incontro tra il premier e la delegazione di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - La delegazione di Italia Viva ha preso qualche giorno di tempo per esaminare la documentazione illustrata nel corso dell'incontro con il presidente del Consiglio. Giàfaranno pervenire un loro contributo dicosì come le altre. Subito dopo partiranno deidi. Lo rendono notodi Palazzosubito dopo l'incontro tra il premier e la delegazione di Iv.

Recovery: Pd, ‘chiarezza su governance, non sostituisca istituzioni’

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “La questione della governance del Recovery non può essere accantonata e per il Pd, che chiede chiarezza su questo aspetto, è corretto impostarla nella ...

