Recovery, Conte vede delegazione di Italia viva. Bellanova: “Finalmente si parla di contenuti”. Renzi: “La palla ora è nelle sue mani” (Di martedì 22 dicembre 2020) La delegazione di Italia viva è arrivata a palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul tema del Recovery plan. Alla riunione sono presenti anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, e quello per gli Affari europei, Enzo Amendola. Per Iv ci sono le ministre per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova e per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, i capigruppo di Camera e Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il coordinatore nazionale Ettore Rosato ed il deputato Luigi Marattin. “Intanto è positivo che Finalmente si parla di Contenuti e non di task force”, ha detto Bellanova entrando a Chidi, “come vedete ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladiè arrivata a palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe, sul tema delplan. Alla riunione sono presenti anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, e quello per gli Affari europei, Enzo Amendola. Per Iv ci sono le ministre per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresae per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, i capigruppo di Camera e Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il coordinatore nazionale Ettore Rosato ed il deputato Luigi Marattin. “Intanto è positivo chesidinuti e non di task force”, ha dettoentrando a Chidi, “comete ...

