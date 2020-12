Recovery: Bellanova, ‘finalmente contenuti, task force non è più in manovra’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Intanto è positivo che finalmente si parli di contenuti, non si parla di task force, quella proposta non è inserita negli emendamenti in legge di bilancio. Adesso cominciamo a lavorare nel merito perché è quel che interessa a questo paese, interessa come si impegnano le risorse e come si danno risposte alle emergenze”. Così la capo delegazione di Iv al governo, la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, arrivando a Palazzo Chigi per il vertice della delegazione renziana con il premier Giuseppe Conte e con i ministri Roberto Gualtieri e Enzo Amendola sul Recovery plan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Intanto è positivo che finalmente si parli di, non si parla di, quella proposta non è inserita negli emendamenti in legge di bilancio. Adesso cominciamo a lavorare nel merito perché è quel che interessa a questo paese, interessa come si impegnano le risorse e come si danno risposte alle emergenze”. Così la capo delegazione di Iv al governo, la ministra dell’Agricoltura Teresa, arrivando a Palazzo Chigi per il vertice della delegazione renziana con il premier Giuseppe Conte e con i ministri Roberto Gualtieri e Enzo Amendola sulplan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

