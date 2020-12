Recensione Bridgerton | Gossip Girl incontra Jane Austen

(Di martedì 22 dicembre 2020) Netflix coproduce con Shonda Rhimes, una serie frizzante e piena di intrighi, con un cast prevalentemente under 30 ambientata nella Londra di epoca Regency. Ecco ladi, da Natale disponibile su Netflix TITOLO ORIGINALE:. GENERE: drama. NAZIONE: Regno Unito. CREATORE: Chris Van Dusen. CAST: Regé-Jean Page, PhoebeDynevor, Jonathan Bailey, Adjoa Andoh. DURATA: 50 min ca. (8 episodi). DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 25 dicembre 2020. La trama Recensone? segue le vicende di Daphne, la maggiore delle figlie della potente famiglia, dal momento del suo debutto in società durante la stagione dei matrimoni nella Londra di epoca Regency. Daphne spera di seguire le orme dei propri genitori riuscendo a ...

Bridgerton nasce dalla saga di romanzi firmata Julia Quinn. Oltre trenta romanzi tradotti in più di 32 lingue tanto da fare guadagnare un posto fra i 16 scrittori presenti nella Romance Writers Hall ...In Bridgerton Daphne (Phoebe Dynevor) è una giovane aristocratica in età da marito che si appresta a fare il suo debutto in società nel competitivo mercato matrimoniale londinese nell'età della ...