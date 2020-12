Real Madrid, riecco Casillas: nuovo ruolo per la leggenda dei blancos (Di martedì 22 dicembre 2020) Iker Casillas torna a casa, nella sua Madrid. L'ex portiere sarà dirigente del Real. Ad annunciarlo è stata la stessa società blanca con un comunicato pubblicato sul proprio sito e sui canali anche social de club."Il Real Madrid CF annuncia che Iker Casillas entra a far parte della Fondazione Real Madrid con il ruolo di vice amministratore delegato. Iker Casillas è una leggenda del Real Madrid, rappresenta i valori del nostro club ed è il miglior portiere della nostra storia. Iker Casillas ha vinto 19 titoli durante i 25 anni in cui ha difeso la nostra maglia: 3 coppe europee, 3 mondiali per club, 2 supercoppe europee, 5 campionati, 2 coppe del re e 4 ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 dicembre 2020) Ikertorna a casa, nella sua. L'ex portiere sarà dirigente del. Ad annunciarlo è stata la stessa società blanca con un comunicato pubblicato sul proprio sito e sui canali anche social de club."IlCF annuncia che Ikerentra a far parte della Fondazionecon ildi vice amministratore delegato. Ikerè unadel, rappresenta i valori del nostro club ed è il miglior portiere della nostra storia. Ikerha vinto 19 titoli durante i 25 anni in cui ha difeso la nostra maglia: 3 coppe europee, 3 mondiali per club, 2 supercoppe europee, 5 campionati, 2 coppe del re e 4 ...

