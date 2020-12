Razzismo tra atleti al Foro Italico, 15enne insultato e spinto giù dalle scale (Di martedì 22 dicembre 2020) . Episodio di Razzismo di cui vittima è un atleta straniero di quindici anni di una squadra della provincia di Roma, che nella manifestazione sportiva di Salvamento disputata ieri al Foro Italico, è stato spintonato e insultato da un altro atleta, il quale ora rischia la squalifica. “Levati immigrato di me…!”. Sono le parole che si è sentito rivolgere un quindicenne atleta straniero, durante la manifestazione sportiva di Salvamento, che si è svolta lo scorso weekend di sabato 19 e domenica 20 dicembre nella piscina del Foro Italico a Roma. Un episodio di Razzismo tra giovani, avvenuto in un ambiente come quello dello sport, che dovrebbe invece favorire l’inclusione ed il rispetto reciproco. Vittima un adolescente promettente e vincitore di diverse ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 22 dicembre 2020) . Episodio didi cui vittima è un atleta straniero di quindici anni di una squadra della provincia di Roma, che nella manifestazione sportiva di Salvamento disputata ieri al, è statonato eda un altro atleta, il quale ora rischia la squalifica. “Levati immigrato di me…!”. Sono le parole che si è sentito rivolgere un quindicenne atleta straniero, durante la manifestazione sportiva di Salvamento, che si è svolta lo scorso weekend di sabato 19 e domenica 20 dicembre nella piscina dela Roma. Un episodio ditra giovani, avvenuto in un ambiente come quello dello sport, che dovrebbe invece favorire l’inclusione ed il rispetto reciproco. Vittima un adolescente promettente e vincitore di diverse ...

