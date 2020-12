Radicali: serve mobilitazione popolare per riformare Roma (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “Ieri in commissione Bilancio alla Camera dei deputati sono stati bocciati diversi emendamenti alla legge di bilancio che riguardavano tra gli altri le risorse, l’assetto istituzionale di Roma Capitale e il prolungamento della metro C.” “Emendamenti presentati da diverse formazioni, dai 5Stelle passando a Italia Viva e Fratelli d’Italia nel tentativo di utilizzare la legge di bilancio per fare un po’ di propaganda a fini elettorali.” “Comprendiamo la frustrazione della sindaca, che in campagna elettorale non potra’ fregiarsi di aver dato a Roma risorse e poteri speciali. Dal canto nostro pero’ applaudiamo al Governo che non ha dato corso all’ennesima mancia elettorale”. Cosi’ in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. “I problemi di Roma- prosegue- si affrontano con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 dicembre 2020)– “Ieri in commissione Bilancio alla Camera dei deputati sono stati bocciati diversi emendamenti alla legge di bilancio che riguardavano tra gli altri le risorse, l’assetto istituzionale diCapitale e il prolungamento della metro C.” “Emendamenti presentati da diverse formazioni, dai 5Stelle passando a Italia Viva e Fratelli d’Italia nel tentativo di utilizzare la legge di bilancio per fare un po’ di propaganda a fini elettorali.” “Comprendiamo la frustrazione della sindaca, che in campagna elettorale non potra’ fregiarsi di aver dato arisorse e poteri speciali. Dal canto nostro pero’ applaudiamo al Governo che non ha dato corso all’ennesima mancia elettorale”. Cosi’ in una nota Leone Barilli, segretario di. “I problemi di- prosegue- si affrontano con ...

antsalerno : RT @Cor_Com: #telco4italy, @SabrinaBaggioni (@VodafoneIT): 'Per fare 5G è necessario contaminare le competenze, serve formazione. Sanità e… - Cor_Com : #telco4italy, @SabrinaBaggioni (@VodafoneIT): 'Per fare 5G è necessario contaminare le competenze, serve formazione… - rickybization : @unmagroio @pdfontenuova Per legalizzare serve una forza politica che ci metta la faccia: attualmente nessuno, zero… - louiisluve : mi serve qualcuno bravo coi radicali che domani mi aiuta a fare il compito di matematica sono disperata -

Ultime Notizie dalla rete : Radicali serve Radicali: serve mobilitazione popolare per riformare Roma RomaDailyNews “Per contrastare il Covid serve un nuovo Comitato di liberazione nazionale”

"Per contrastare il Covid serve un nuovo Comitato di liberazione nazionale". Viterbo - La proposta è di Giuseppe Sini del movimento pacifista: "Il presidente della Repubblica nomini un governo di salu ...

Cuneo, i Radicali mettono una scatola sotto gli alberi di Natale: ''Chi può metta, chi non può prenda''

L'iniziativa in favore di chi si trova in difficoltà. Il segretario Blengino: ''Auspichiamo che la cittadinanza risponda in modo positivo'' ...

"Per contrastare il Covid serve un nuovo Comitato di liberazione nazionale". Viterbo - La proposta è di Giuseppe Sini del movimento pacifista: "Il presidente della Repubblica nomini un governo di salu ...L'iniziativa in favore di chi si trova in difficoltà. Il segretario Blengino: ''Auspichiamo che la cittadinanza risponda in modo positivo'' ...