QUATTORDICESIMA GIORNATA SERIE BKT, PORDENONE – CREMONESE: 24 CONVOCATI (Di martedì 22 dicembre 2020) Martedì 22 dicembre: il PORDENONE ospita la CREMONESE allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Calcio d’inizio alle 19:00. QUATTORDICESIMA GIORNATA della SERIE BKT 2020/21. Arbitro Robilotta di Sala Consilina, assistenti Lanotte di Barletta e Marchi di Bologna. Quarto ufficiale Amabile di Vicenza. I 24 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Davide Gavazzi (7), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini ... Leggi su udine20 (Di martedì 22 dicembre 2020) Martedì 22 dicembre: ilospita laallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Calcio d’inizio alle 19:00.dellaBKT 2020/21. Arbitro Robilotta di Sala Consilina, assistenti Lanotte di Barletta e Marchi di Bologna. Quarto ufficiale Amabile di Vicenza. I 24di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Davide Gavazzi (7), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini ...

