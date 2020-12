cronaca_news : Puglia, bruciati sette miliardi a causa del Covid. Gesmundo (Cgil): 'Persi 18mila posto di lavoro'… - cgilpuglia : Covid 19, allarme Cgil Puglia: bruciati 7 mld con calo del 10% del Pil - LaGazzettaWeb : Covid 19, allarme Cgil Puglia: bruciati 7 mld con calo del 10% del Pil -

I numeri della regione dopo quasi un anno di pandemia all'assemblea generale del sindacato con il leader Landini. Nel mirino le scelte del Governo: ...BARI - «Un calo del 10% del Pil per 7 miliardi di ricchezza bruciata; una perdita stimata di oltre 18.000 posti di lavoro; 220mila lavoratori in Cassa; 18mila famiglie che percepiscono il reddito di c ...