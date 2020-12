Provincia di Trento. Bando di selezione di insegnanti madrelingua italiana da assegnare alle scuole del Tirolo, scadenza 8 gennaio (Di martedì 22 dicembre 2020) La Provincia di Trento procede alla selezione di insegnanti di madrelingua italiana di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado da impiegare presso sezioni sperimentali delle scuole di corrispondente grado di Innsbruck. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladiprocede alladididi scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado da impiegare presso sezioni sperimentali delledi corrispondente grado di Innsbruck. L'articolo .

orizzontescuola : Provincia di Trento. Bando di selezione di insegnanti madrelingua italiana da assegnare alle scuole del Tirolo, sca… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ DOLCE DONO ”: « DALLE SCUOLE ALBERGHIERE UNO ZELTEN PER IL NATALE DI CHI HA DI MENO,… - FabioTemporiti : RT @enostra: ? Nascerà in Val di Ledro, in provincia di #Trento, una nuova comunità energetica rinnovabile ?? firmata @enostra e promossa da… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID / CORONAVIRUS: « I DATI A LUNEDÌ 21-12 / TREDICI DECESSI, ALTRI 43 NUOVI CASI POS… - AgenziaOpinione : UIL FPL – TRENTINO * SCUOLE INFANZIA: TOMASI, « LA PROVINCIA DI TRENTO NEGA ANCORA LE CRITICITÀ, I DATI IN NOSTRO P… -