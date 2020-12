Provincia di Benevento, destinati 2 milioni di euro a scuole superiori e società sportive (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Saranno 2 milioni di euro circa che la Provincia di Benevento ha deciso di utilizzare per finanziare misure per fronteggiare l’emergenza Covid. Le misure sono destinate a comuni del Sannio, Istituzioni della Scuola Superiore e associazioni. Si è svolta questa mattina una conferenza stampa del Presidente Antonio Di Maria presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. Presente anche il vice presidente Nino Lombardi, il direttore generale dell’Ente Nicola Boccalone, la dirigente scolastica Valeria Fedele e in collegamento anche il dirigente del Licebo Classico Luigi Mottola. Le risorse finanziarie, provenienti dal Governo centrale per far fronte alle spese aggiuntive derivanti dalla pandemia, sono state destinate da Di Maria ai comuni. Il fondo, riportato ai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Saranno 2dicirca che ladiha deciso di utilizzare per finanziare misure per fronteggiare l’emergenza Covid. Le misure sono destinate a comuni del Sannio, Istituzioni della Scuola Superiore e associazioni. Si è svolta questa mattina una conferenza stampa del Presidente Antonio Di Maria presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. Presente anche il vice presidente Nino Lombardi, il direttore generale dell’Ente Nicola Boccalone, la dirigente scolastica Valeria Fedele e in collegamento anche il dirigente del Licebo Classico Luigi Mottola. Le risorse finanziarie, provenienti dal Governo centrale per far fronte alle spese aggiuntive derivanti dalla pandemia, sono state destinate da Di Maria ai comuni. Il fondo, riportato ai ...

twoxgoshts : @tommoh28 è sono di un paeseino sperduto in provincia di Benevento - OpencovidM : RT @paolochiodini: Aggiornamento #COVID #campania contagi giornalieri per popolazione per provincia. Benevento sempre più contagi rispetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Benevento La Provincia di Benevento e la solidarietà ai tempi del Covid 19 ilVaglio Sannio, operazione “Christmas Foods”: sequestrati 400 Kg di prodotti alimentari

I militari del NIPAAF e delle Stazioni CCF dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento hanno portato a termine un’attività di verifica nel settore agro-alimentare, denominata “Christmas F ...

Confindustria Benevento, Vigorito verso la presidenza: le reazioni

Commenta così Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Campania e della federazione provinciale di Benevento, l’avvicendamento al vertice dell’organizzazione degli industriali. “Sono sicuro – ...

I militari del NIPAAF e delle Stazioni CCF dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento hanno portato a termine un’attività di verifica nel settore agro-alimentare, denominata “Christmas F ...Commenta così Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Campania e della federazione provinciale di Benevento, l’avvicendamento al vertice dell’organizzazione degli industriali. “Sono sicuro – ...