Prorogato fino al 30 dicembre il divieto di entrata e uscita dalla Caserma Cavarzerani (Di martedì 22 dicembre 2020) A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di ulteriori otto casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex Caserma Cavarzerani, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, al fine di contrastare la diffusione del contagio, ha emesso nella giornata di oggi un’ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga del divieto di ingresso e di uscita dalla struttura, per chiunque non sia debitamente giustificato, fino alla data del 30 dicembre. Leggi su udine20 (Di martedì 22 dicembre 2020) A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di ulteriori otto casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, al fine di contrastare la diffusione del contagio, ha emesso nella giornata di oggi un’ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga deldi ingresso e distruttura, per chiunque non sia debitamente giustificato,alla data del 30

_IlBoris : Avevo il contratto in scadenza il 31 ed ero molto preoccupato, me l'hanno prorogato fino a marzo. È un rimandare il… - Ettore572 : RT @Ettore572: @25O319 @Signorasinasce Il lockdown durerà fino al 30 aprile. Il governo ha prorogato la validità della patente e di altri d… - annamariamoscar : Superbonus 110%: prorogato fino al 2022. Tutte le novità - MariaLu91149151 : RT @Ettore572: @25O319 @Signorasinasce Il lockdown durerà fino al 30 aprile. Il governo ha prorogato la validità della patente e di altri d… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: L’orizzonte è il 2023: un po’ si farà in manovra, un po’ coi fondi del Recovery Plan [di Patrizia De Rubertis] https:/… -