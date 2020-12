Pronti voli speciali per il rientro degli italiani dalla Gran Bretagna (Di martedì 22 dicembre 2020) Il governo italiano ha messo a punto un piano con voli speciali per il rientro dei connazionali dalla Gran Bretagna , dove si sta diffondendo una variante del nuovo coronavirus molto contagiosa. Lo ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 22 dicembre 2020) Il governo italiano ha messo a punto un piano conper ildei connazionali, dove si sta diffondendo una variante del nuovo coronavirus molto contagiosa. Lo ...

io_marinella : @AnnaBasso15 @Secondo__me @annagracesage @ItalyMFA è vero nessuno dei numeri Farnesina o altro risponde come al so… - carlo24 : RT @Enricicca: Vi prego, raccontatemi ancora di quanto è ganzo e decisionista @robersperanza che blocca i voli dal Regno Unito 'dimenticand… - Enricicca : Vi prego, raccontatemi ancora di quanto è ganzo e decisionista @robersperanza che blocca i voli dal Regno Unito 'di… - MatteoF1989 : @LegaSalvini Se non bloccavano i voli eravate pronti ad urlare contro il governo che non ci protegge. Facile essere all'opposizione vero? - saryxs87 : A marzo partirono aerei da qui per andare a prendere gli italiani in Cina. Ieri non hanno permesso a chi era già al… -