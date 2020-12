Probabili formazioni Crotone-Parma | Serie A

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Andiamo a vedere ledi, gara valida per la 14^ giornata del campionato diA 2020-21. Un match questo in programma allo Stadio Ezio Scida a porte chiuse e con in palio punti molto importanti per le due squadre in ottica salvezza. Le possibili scelte di Giovanni Stroppa I calabresi si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Inter-, 6^ giornata– Fiorentina, 7^ giornatadi Roma-, 8^ giornata di ...