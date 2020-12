Previsioni Meteo della Sera di Martedì 22 Dicembre 2020

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ecco ledel 22a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 22? Inta deboli piogge in Liguria, asciutto altrove ma con molte nuvole. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi

SICILIA – Qualche giorno di sole e poche nuvole all'orizzonte: le previsioni meteo per la Sicilia in vista del Natale sembrano promettere bene in Sicilia. Per domani, 23 dicembre, la Protezione civile ...