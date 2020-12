Previsioni meteo 23 dicembre: giornata tra nuvole e bel tempo, ma attenzione a nebbia e rovesci (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tempo sarà prevalentemente soleggiato o al limite nuvoloso nella giornata di mercoledì, ma tra pomeriggio e sera potrebbe piovere in alcune regioni. nebbia in pianura Padana Segnali di miglioramento dal punto di vista meteorologico per l’Italia. La giornata di mercoledì 23 dicembre sarà infatti caratterizzata da una prevalenza di tempo soleggiato o lievemente-moderatamente nuvoloso e da una ridotta quantità di precipitazioni. Il sole dovrebbe splendere, in particolare, sulle coste del medio e basso versante adriatico oltre che su Sicilia e Basilicata. Altrove i cieli rimarranno nuvolosi ma le piogge interesseranno aree circoscritte alla Campania Meridionale, alla Liguria e all’alta Toscana con possibilità di rovesci serali anche su Lombardia, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilsarà prevalentemente soleggiato o al limite nuvoloso nelladi mercoledì, ma tra pomeriggio e sera potrebbe piovere in alcune regioni.in pianura Padana Segnali di miglioramento dal punto di vistarologico per l’Italia. Ladi mercoledì 23sarà infatti caratterizzata da una prevalenza disoleggiato o lievemente-moderatamente nuvoloso e da una ridotta quantità di precipitazioni. Il sole dovrebbe splendere, in particolare, sulle coste del medio e basso versante adriatico oltre che su Sicilia e Basilicata. Altrove i cieli rimarranno nuvolosi ma le piogge interesseranno aree circoscritte alla Campania Meridionale, alla Liguria e all’alta Toscana con possibilità diserali anche su Lombardia, ...

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi. #Meteo #ANSA - sulsitodisimone : Martedì 22 Dicembre 2020 Previsioni meteo by Sulsitodisimone Per maggiori info visita la pagina dedicata… - infoitinterno : PREVISIONI METEO, dieci centimetri di neve previsti a Milano gli ultimi giorni del 2020 - occhio_notizie : Le previsioni per domani - Gazzettino : Meteo, le previsioni per Natale: in arrivo la sciabolata artica. Neve e crollo delle temperature, ecco dove -