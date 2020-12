Premier League | il riepilogo della 14° giornata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 dicembre 2020) La 14°diè stata segnata da due risultati numericamente eclatanti: il 7-0 del Liverpool sul campoCrystal Palace, e il 6-2 del Manchester United contro il Leeds. Vincono anche Everton, City, Burnley, Chelsea e Aston Villa. Come è andata la 14° di? Crystal Palace-Liverpool Il Liverpool di Klopp non vince, ma stravince nella trasferta londinese contro il Crystal Palace e da un forte segnale al campionato. 0-7 è un risultato che parla da solo e dimostra che il Liverpool è tornato il Liverpoolscorsa annata. Nel primo tempo sono andati a segno Minamino, primo goal in, Manè e Firmino. Nella ripresa Henderson, ancora Firmino e Salah (doppiett in 3?), stendono un ...