Pradè | “Non ho ancora incontrato Chiesa Gli auguro il meglio | ma a partire dalla prossima gara”

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della gara di stasera contro la Juventus:"Chiesa? Non ci siamo ancora incontrati. Pensiamo alla gara, gli faccio un in bocca al lupo per la sua carriera e gli auguro che faccia alla grande, a partire dalla prossima".

