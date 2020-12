Postalmarket torna con la Leotta in copertina | chi ha preceduto la conduttrice tra ’80 e ’90?

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il ritorno del catalogo diè divenuto realtà con la primadedicata a Diletta, scopriamo chi l’ha preceduta. Da qualche tempo a questa parte si vociferava del possibile ritorno del catalogo. Per i nati nel 2000 si tratta di una notizia che lascia indifferenti, ma per chi è nato tra gli anni ’80 ela rivista è un tuffo nei ricordi. Per chi non avesse familiarità con il catalogo postale, leader del settore delle vendite per corrispondenza in quegli anni, si trattava di una specie di lista dei desideri, una rivista in cui trovare e poter comprare tutto ciò che si desiderava delle migliori marche (una specie di versione analogica di Amazon, insomma). Tuttavia ciò che rese celebre il catalogo tra gli adolescenti non erano tanto i prodotti ...