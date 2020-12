Ponte Morandi, le famiglie delle vittime: “Conferma che era tutto evitabile” (Di martedì 22 dicembre 2020) GENOVA – “Con la consegna del lavoro peritale in risposta ai quesiti del gip, avvenuta ieri, viene inserito un importante tassello nella ricerca della verità. Nell’attesa di ricevere la perizia, attenendoci a quanto emerso in queste ore, possiamo constatare che molte delle fantomatiche cause emerse in questi mesi siano state definitivamente tacitate. È molto triste, ma finalmente chiaro, avere conferma che tutto poteva essere evitato“. Lo scrive, in una nota, Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime di ponte Morandi, dopo la perizia depositata ieri che fissa nella mancata manutenzione le cause del crollo del viadotto Polcevera, che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) GENOVA – “Con la consegna del lavoro peritale in risposta ai quesiti del gip, avvenuta ieri, viene inserito un importante tassello nella ricerca della verità. Nell’attesa di ricevere la perizia, attenendoci a quanto emerso in queste ore, possiamo constatare che molte delle fantomatiche cause emerse in questi mesi siano state definitivamente tacitate. È molto triste, ma finalmente chiaro, avere conferma che tutto poteva essere evitato“. Lo scrive, in una nota, Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime di ponte Morandi, dopo la perizia depositata ieri che fissa nella mancata manutenzione le cause del crollo del viadotto Polcevera, che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime.

