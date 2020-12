Ponte Morandi - La causa del crollo è la corrosione di un tirante (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Ponte Morandi è crollato per la corrosione della parte superiore del tirante Sud, dal lato di Genova, della pila 9: è questa la conclusione alla quale sono giunti i periti incaricati dal giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del procedimento che riguarda complessivamente 73 indagati. Secondo fonti di agenzia, la corposa relazione redatta dagli esperti su incarico della procura individua nel processo di corrosione, iniziato già nei primi anni di vita della struttura, il motivo della riduzione, definita inaccettabile, dei trefoli che costituivano l'anima dei tiranti, essenziali alla stabilità del Ponte. Incuria. Gli esperti, tuttavia, evidenziano anche come controlli e manutenzione, se eseguiti correttamente nel corso degli anni, avrebbero molto probabilmente evitato la ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilè crollato per ladella parte superiore delSud, dal lato di Genova, della pila 9: è questa la conclusione alla quale sono giunti i periti incaricati dal giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del procedimento che riguarda complessivamente 73 indagati. Secondo fonti di agenzia, la corposa relazione redatta dagli esperti su incarico della procura individua nel processo di, iniziato già nei primi anni di vita della struttura, il motivo della riduzione, definita inaccettabile, dei trefoli che costituivano l'anima dei tiranti, essenziali alla stabilità del. Incuria. Gli esperti, tuttavia, evidenziano anche come controlli e manutenzione, se eseguiti correttamente nel corso degli anni, avrebbero molto probabilmente evitato la ...

