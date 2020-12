Ponte Morandi, i periti del gip evidenziano controlli e manutenzioni inadeguati (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud – lato Genova della pila 9?. È questa la causa scatenante del crollo del Ponte Morandi, secondo i periti del gip Angela Nutini nella relazione sulle cause del disastro avvenuto il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. La perizia rappresenta la tappa fondamentale del secondo incidente probatorio disposto durante le indagini, che deve far luce, appunto, sulle cause del cedimento. Il primo incidente probatorio di agosto 2019 aveva evidenziato uno stato diffuso di corrosione dei cavi d’acciaio degli stralli, i tiranti che collegavano la piattaforma stradale alla sommità della pila 9, quella crollata. La corrosione non è però l’unica imputata, perchè c’entrano anche “i controlli e le manutenzioni che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud – lato Genova della pila 9?. È questa la causa scatenante del crollo del, secondo idel gip Angela Nutini nella relazione sulle cause del disastro avvenuto il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. La perizia rappresenta la tappa fondamentale del secondo incidente probatorio disposto durante le indagini, che deve far luce, appunto, sulle cause del cedimento. Il primo incidente probatorio di agosto 2019 aveva evidenziato uno stato diffuso di corrosione dei cavi d’acciaio degli stralli, i tiranti che collegavano la piattaforma stradale alla sommità della pila 9, quella crollata. La corrosione non è però l’unica imputata, perchè c’entrano anche “ie leche ...

