Ponte Morandi, i periti del gip: «Con la giusta manutenzione il crollo avrebbe potuto essere evitato»

Se Autostrade avesse messo in atto la dovuta manutenzione, il crollo del Ponte Morandi e la morte di 43 persone, si sarebbero potuti evitare. E' la conclusione a cui sono arrivati i periti nominati dal giudice per le indagini preliminari Angela Nutini sul crollo del viadotto, il 14 agosto 2018. La perizia, scrive il Secolo XIX, che la racconta con dovizia di particolari, maturata nell'ambito del secondo incidente probatorio, che doveva analizzare le cause della tragedia, è un atto super partes, perché maturata nel contraddittorio delle parti. Potrà dunque costituire una prova nel futuro processo. A redigerla, Gianpaolo Rosati, Massimo Losa, Renzo Valentini e Stefano Tubaro, tutti professori e ingegneri che non hanno mai collaborato con Autostrade per l'Italia.

