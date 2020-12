“Ponte Morandi è crollato perché trascurato per decenni” (Di martedì 22 dicembre 2020) Le oltre 400 pagine di perizia rappresentano la svolta decisiva verso il maxi processo sulla strage del 14 agosto 2018. Per i periti non c’è alcuna altra causa che possa aver determinato la tragedia in cui sono morte 43 persone Leggi su repubblica (Di martedì 22 dicembre 2020) Le oltre 400 pagine di perizia rappresentano la svolta decisiva verso il maxi processo sulla strage del 14 agosto 2018. Per i periti non c’è alcuna altra causa che possa aver determinato la tragedia in cui sono morte 43 persone

