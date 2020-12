Polizia di Stato di Caserta, cerimonia di giuramento per i neo 46 agenti (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il 21 dicembre 2020 presso la Scuola Allievi agenti della Polizia di Stato “Caserma Mignogna” di Caserta ha avuto termine il 209° corso di formazione professionale per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed i 46 neo agenti della Polizia di Stato, visibilmente emozionati, hanno preStato giuramento sancendo così il loro impegno di fedeltà alla Repubblica. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna dell’Istituto alla presenza del Dirigente Generale Antonio Borrelli, Questore della Provincia di Caserta, del Primo Dirigente Alessandra Calvino, Direttore dell’Istituto e in video collegamento con le famiglie dei neo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il 21 dicembre 2020 presso la Scuola Allievidelladi“Caserma Mignogna” diha avuto termine il 209° corso di formazione professionale per l’accesso ai ruoli delladied i 46 neodelladi, visibilmente emozionati, hanno presancendo così il loro impegno di fedeltà alla Repubblica. Lasi è svolta nell’Aula Magna dell’Istituto alla presenza del Dirigente Generale Antonio Borrelli, Questore della Provincia di, del Primo Dirigente Alessandra Calvino, Direttore dell’Istituto e in video collegamento con le famiglie dei neo ...

