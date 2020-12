Polignano, sequestro opere abusive in area vincolata Cala Paura: indagato anche tecnico comunale (Di martedì 22 dicembre 2020) Un'area di circa 11mila metri quadrati all'interno del Parco naturale di Costa Ripagnola, a Polignano a Mare, è stata sottoposta a sequestro dalla Guardia costiera di Bari per violazioni edilizie, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 22 dicembre 2020) Un'di circa 11mila metri quadrati all'interno del Parco naturale di Costa Ripagnola, aa Mare, è stata sottoposta adalla Guardia costiera di Bari per violazioni edilizie, ...

Borderline_24 : #Polignano, opere edili in zona a vincolo paesaggistico: sequestrata #Area di 11mila metri quadrati… - LaGazzettaWeb : Polignano, sequestro opere abusive in area vincolata Cala Paura: indagato anche tecnico comunale - baritoday : Opere non autorizzate nell'area sottoposta a vincolo paesaggistico: scatta sequestro in località 'Cala Paura' a Pol… - PaolaCalabretto : ULTIM’ORA – Sotto sequestro preventivo un’area di 11 mila mq. a Polignano a Mare dove sarebbe sorto un giardino ort… - MonopoliTimes : ULTIM’ORA – Sotto sequestro preventivo un’area di 11 mila mq. a Polignano a Mare dove sarebbe sorto un giardino ort… -

Ultime Notizie dalla rete : Polignano sequestro Polignano, sequestro opere abusive in area vincolata Cala Paura: indagato anche tecnico comunale La Gazzetta del Mezzogiorno Polignano, opere edili in zona a vincolo paesaggistico: sequestrata area di 11mila metri quadrati

Un’area di circa 11mila metri quadrati, ubicata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e confinante con il demanio marittimo, è stata sequestrata questa mattina dal a Polignano a Mare e, più ...

Polignano, sigilli a Cala Paura: costruivano un orto botanico, tre indagati. L'area è nel Parco di Costa Ripagnola

L'area destinataria della misura cautelare del sequestro preventivo, disposto dalla magistratura barese, che tra l'altro ricade nell'istituendo "Parco naturale regionale Costa Ripagnola", è ...

Un’area di circa 11mila metri quadrati, ubicata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e confinante con il demanio marittimo, è stata sequestrata questa mattina dal a Polignano a Mare e, più ...L'area destinataria della misura cautelare del sequestro preventivo, disposto dalla magistratura barese, che tra l'altro ricade nell'istituendo "Parco naturale regionale Costa Ripagnola", è ...