Pokémon GO: arrivano gli eventi bonus invernali (Di martedì 22 dicembre 2020) Su Pokémon GO arrivano gli eventi bonus invernali: tra le novità disponibili Pokémon a tema ghiaccio e a tema natalizio Su Pokémon GO tornano le feste invernali. Nuovi Pokémon in costume, un Pokémon di tipo Ghiaccio mai visto prima in Pokémon GO, una ricerca sul campo esclusiva dell’evento, oggetti per avatar a tema invernale e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) SuGOgli: tra le novità disponibilia tema ghiaccio e a tema natalizio SuGO tornano le feste. Nuoviin costume, undi tipo Ghiaccio mai visto prima inGO, una ricerca sul campo esclusiva dell’evento, oggetti per avatar a tema invernale e… L'articolo Corriere Nazionale.

pokemonnext : Le Squadrabilità ed altre novità arrivano su Pokémon Masters EX grazie ad un nu - PokeMillennium : Arrivano i peluche Pokémon che fanno la linguaccia #PokemonMillennium #Pokemon #peluche #PokemonCenter Articolo di… - CiaobyDany : RT @pokemoncentral: Arrivano nuovi Pokémon e nuove ricette in #PokemonCafeMix! - pokemoncentral : Arrivano nuovi Pokémon e nuove ricette in #PokemonCafeMix! - infoitscienza : Pokémon GO: Mr Mime e Mr Rime Galar arrivano in un evento, costa 8 dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon arrivano La Happy Casa Brindisi conferma: anche quest’anno c’è Fika Sportando