Pina Turco, l’attrice di Natale in Casa Cupiello: età, Gomorra e chi è suo marito (Di martedì 22 dicembre 2020) Vi raccontiamo di Pina Turco, la splendida attrice napoletana presente nel cast di Natale in Casa Cupiello: ecco tutto su lei. Il classico di Eduardo De Filippo torna in una nuova versione, su Rai Uno: parliamo di ‘Natale in Casa Cupiello’ firmato da Edoardo De Angelis e tratta dall’opera di Eduardo de Filippo. Con Sergio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 22 dicembre 2020) Vi raccontiamo di, la splendida attrice napoletana presente nel cast diin: ecco tutto su lei. Il classico di Eduardo De Filippo torna in una nuova versione, su Rai Uno: parliamo di ‘in’ firmato da Edoardo De Angelis e tratta dall’opera di Eduardo de Filippo. Con Sergio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

e_deangelis : Pina Turco in Natale in casa Cupiello: 'Lavorare su Eduardo De Filippo è come toccare la Madonna' - MMastrantuono : Pina Turco insegna che si nasce col talento della recitazione e si può essere autodidatti - MontiFrancy82 : Intervista con #PinaTurco che interpreta Ninuccia nel film #NataleinCasaCupiello: “Mi sono chiesta cosa potessi dar… - SMSNEWSOFFICIAL : Intervista con #PinaTurco che interpreta Ninuccia nel film #NataleinCasaCupiello: “Mi sono chiesta cosa potessi dar… - SMSNEWSOFFICIAL : Intervista con Pina Turco che interpreta Ninuccia nel film “Natale in Casa Cupiello”: “Mi sono chiesta cosa potessi… -