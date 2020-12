Pianura | restituito alla città il parco di via Sartania

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ilpubblico di via, nel quartierea Napoli è stato strappato al degrado eai cittadini. “Strappato al degrado eai cittadini ilpubblico di via, nel quartierea Napoli”. Così sulla sua pagina Facebook, il consigliere regionale Mario Casillo ha commentato il recupero dell’area verde che

Ultime Notizie dalla rete : Pianura restituito

2a News

Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. Il parco pubblico di via Sartania, nel quartiere Pianura a Napoli è stato strappato al degrado e restituito ai cittadini. “Strappato al ...Si è suicidato l’uomo il cui corpo senza vita è stato trovato questa mattina in un’area di parcheggio in via Nelson Mandela, nel quartiere Pianura a... Un anno e otto mesi di reclusione per atti sessu ...