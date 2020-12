Perché così poche donne nelle missioni Ue di gestione delle crisi? (Di martedì 22 dicembre 2020) La percentuale di donne in posizioni di leadership è solo un piccolo aspetto della questione di come aumentare l’influenza e il significato delle donne nel campo della pace e della sicurezza - ma è un aspetto molto visibile e quindi un simbolo importante. Nella seconda metà del 2020 la Germania ha assunto la presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. In qualità di cancelliera della Germania, Angela Merkel ha presieduto le riunioni del Consiglio. Era solo la settima donna a farlo. Guardando alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’UE e alle sue missioni, colpisce il fatto che la sua attenzione sia stata finora piuttosto limitata per quanto riguarda la visibilità e la promozione delle donne. Questa è l’unica spiegazione del fatto che per gran parte del 2020 non c’è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) La percentuale diin posizioni di leadership è solo un piccolo aspetto della questione di come aumentare l’influenza e il significatonel campo della pace e della sicurezza - ma è un aspetto molto visibile e quindi un simbolo importante. Nella seconda metà del 2020 la Germania ha assunto la presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. In qualità di cancelliera della Germania, Angela Merkel ha presieduto le riunioni del Consiglio. Era solo la settima donna a farlo. Guardando alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’UE e alle sue, colpisce il fatto che la sua attenzione sia stata finora piuttosto limitata per quanto riguarda la visibilità e la promozione. Questa è l’unica spiegazione del fatto che per gran parte del 2020 non c’è ...

ZZiliani : Colpo di scena al #Club di #Caressa: #Dybala è diventato una pippa. Peccato perchè il Pallone d’Oro aleggiava sulla… - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - marcotravaglio : Perché in Italia i cazzari, i palloni gonfiati e i venditori di fumo piacciono così tanto e durano così a lungo?… - zazoomblog : Perché così poche donne nelle missioni Ue di gestione delle crisi? - #Perché #poche #donne #nelle #missioni - CarolinaCampis2 : RT @cchiaraxdreams: can sandokan, can sandokan VUOL DIRE CHE RITORNERÁ COSÍ, TENETEMI PERCHÉ POTREI NON FARCELA #rtl1025 #rtl1025 #canyam… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché così Covid e variante inglese: cosa aspettarsi, perché è così contagiosa e come difendersi La Stampa