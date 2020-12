Pensare oltre e Agire veloce | ecco perché solo così si salverà l’Italia

Leggi su formiche

(Di martedì 22 dicembre 2020)di Gabriele Ferrieri (Rubbettino Editore) è un pamphlet che nasce dall’esigenza di mettere in luce tutte le inefficienze del sistema Italia, da un lato, e quanto di positivo e soprattutto di innovativo c’è, dall’altro, nel nostro Paese. Innovarsi. Una parola spesso usata (e abusata) da accettare nella sua accezione più vera e tradizionale: entrare nel nuovo, spostarsi verso la novità. “”, essere cioè lungimiranti e saper guardare a come saranno le cose domani, e “mente”, senza impantanarsi in lungaggini decisionali che bloccherebbero il progresso, sono, in un certo senso, lo yin e lo yang dell’innovazione stessa. Il saggio è diviso in due macro-parti: nella prima troviamo tutti quei fattori negativi ...