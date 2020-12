"Pensa al rinvio delle elezioni in primavera". Mattarella, un retroscena pesantissimo: saltano in aria i piani del Pd e del M5s? (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente Sergio Mattarella sarebbe "irritatissimo" con Dario Franceschini. Secondo un retroscena di Dagospia, al Quirinale non è piaciuto affatto quanto riportato lunedì dal Corriere della Sera: il ministro della Cultura e capodelegazione del Pd avrebbe minacciato Matteo Renzi prospettando lo scenario di voto anticipato, in caso di crisi provocata da Italia Viva. "Tanto varrebbe andare a votare. Conte contro Salvini e ce la giochiamo", spiegava Franceschini. Di fatto, scavalcando le prerogative del Colle, chiamato a mettere l'ultima parola sullo scioglimento delle Camere o meno. "In tempi di pandemia - spiega Dagospia interpretando il pensiero di Mattarella -, al massimo si cerca un‘altra maggioranza. Tant'è vero che sul Colle stanno Pensando anche di rinviare in autunno le amministrative ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente Sergiosarebbe "irritatissimo" con Dario Franceschini. Secondo undi Dagospia, al Quirinale non è piaciuto affatto quanto riportato lunedì dal Corriere della Sera: il ministro della Cultura e capodelegazione del Pd avrebbe minacciato Matteo Renzi prospettando lo scenario di voto anticipato, in caso di crisi provocata da Italia Viva. "Tanto varrebbe andare a votare. Conte contro Salvini e ce la giochiamo", spiegava Franceschini. Di fatto, scavalcando le prerogative del Colle, chiamato a mettere l'ultima parola sullo scioglimentoCamere o meno. "In tempi di pandemia - spiega Dagospia interpretando il pensiero di-, al massimo si cerca un‘altra maggioranza. Tant'è vero che sul Colle stannondo anche di rinviare in autunno le amministrative ...

Le ricostruzioni che ho letto di Franceschini spero non siano vere, perché compete al Quirinale decidere cosa si fa e cosa no in caso di crisi di governo".

