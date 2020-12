Paura tra Ragusa e Siracusa, forte scossa di terremoto: magnitudo 5.4 (Di martedì 22 dicembre 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dichiara una forte scossa di terremoto di magnitudo tra 4.9 e 5.4 tra Ragusa e Siracusa alle ore 21.27 del 22 dicembre. STIMA #PROVVISORIA #terremoto Mag tra 4.9 e 5.4 ore 21:27 IT del 22-12-2020, prov/zona Ragusa #INGV 25829601 https://t.co/QSEAqeg269 — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 22, 2020 Una scossa di terremoto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dichiara unadiditra 4.9 e 5.4 traalle ore 21.27 del 22 dicembre. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 4.9 e 5.4 ore 21:27 IT del 22-12-2020, prov/zona#INGV 25829601 https://t.co/QSEAqeg269 — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 22, 2020 UnadiL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

stanzaselvaggia : Stasera sono a @PiazzapulitaLA7 per ripercorrere assieme a @corradoformigli l’estate spensierata delle vacanze e de… - xenonian1 : RT @04Carmen20: Mia nonna, 96 anni: “In guerra stavo meglio.. tra di noi ci univamo e ci abbracciavamo. Non vedevamo l’ora di stare vicini.… - Giorgio_SSL : RT @04Carmen20: Mia nonna, 96 anni: “In guerra stavo meglio.. tra di noi ci univamo e ci abbracciavamo. Non vedevamo l’ora di stare vicini.… - amalaFCIM87 : RT @04Carmen20: Mia nonna, 96 anni: “In guerra stavo meglio.. tra di noi ci univamo e ci abbracciavamo. Non vedevamo l’ora di stare vicini.… - Vale07Nobody : RT @04Carmen20: Mia nonna, 96 anni: “In guerra stavo meglio.. tra di noi ci univamo e ci abbracciavamo. Non vedevamo l’ora di stare vicini.… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura tra CORONAVIRUS: paura per il PAPA, due CARDINALI positivi in VATICANO, sono stati a contatto con il PONTEFICE iLMeteo.it Violenta scossa di terremoto nella Sicilia orientale, paura a Siracusa e Ragusa

Una violenta scossa di terremoto si è registrata nel Siracusano. La terra ha tremato in modo violento in tutto il capoluogo ma secondo l'Istituto di vulcanologia l'epicentro si è registrato a Ragusa: ...

Siracusa, paura in città. Forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Forte scossa di terremoto sulla Sicilia orientale alle 21.27 di oggi. La terra ha tremato per alcuni secondi e la scosa è stata avvertita in tutto il sud est. Come riporta l’Ingv, la scossa tra 4,9 e ...

Una violenta scossa di terremoto si è registrata nel Siracusano. La terra ha tremato in modo violento in tutto il capoluogo ma secondo l'Istituto di vulcanologia l'epicentro si è registrato a Ragusa: ...Forte scossa di terremoto sulla Sicilia orientale alle 21.27 di oggi. La terra ha tremato per alcuni secondi e la scosa è stata avvertita in tutto il sud est. Come riporta l’Ingv, la scossa tra 4,9 e ...