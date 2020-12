Patrick Zaki libero, l’Unisannio firma la petizione dei Rettori italiani (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – A scrivere una lettera indirizzata al presidente egiziano al-Sisi, per chiedere la scarcerazione di Patrick George Zaki, ricercatore egiziano e studente all’Università di Bologna, è la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). La conferenza dei Rettori, a nome del presidente Prof. Ferruccio Resta, chiedendo che il ricercatore 28enne abbia il permesso di attendere il processo a casa con la propria famiglia, luogo in cui riprendersi dalle sofferenze psicologiche dovute ai lunghi mesi di detenzione. Tra i firmatari della petizione anche l’Università degli Studi del Sannio. Qui la lettera della CRUI indirizzata al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi: “Vostra Eccellenza,Scrivo a nome della Conferenza dei Rettori ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – A scrivere una lettera indirizzata al presidente egiziano al-Sisi, per chiedere la scarcerazione diGeorge, ricercatore egiziano e studente all’Università di Bologna, è la CRUI (Conferenza deidelle Università Italiane). La conferenza dei, a nome del presidente Prof. Ferruccio Resta, chiedendo che il ricercatore 28enne abbia il permesso di attendere il processo a casa con la propria famiglia, luogo in cui riprendersi dalle sofferenze psicologiche dovute ai lunghi mesi di detenzione. Tra itari dellaanche l’Università degli Studi del Sannio. Qui la lettera della CRUI indirizzata al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi: “Vostra Eccellenza,Scrivo a nome della Conferenza dei...

