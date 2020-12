Patrick Zaki ha incontrato la madre in carcere | “Ci ha spezzato il cuore”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Continua la prigionia di, lo studente di Bologna indallo scorso febbraio in Egitto, con l’accusa di essere un sovversivo. Poche settimane fa è stato prolungato ancora il suo arresto, come fatto negli ultimi e lunghi mesi. Pochi giorni fa,ha potuto incontrare sua, la quale ha riferito di una situazione psico-fisica ai limiti.inda quasi un anno Manca poco, poiavrà passato un intero anno di detenzione. Una vicenda, la sua, che non cessa di suscitare forti proteste e richieste di intervento da parte di Amnesty International.è stato arrestato per propaganda sovversiva, pubblicazione di notizie false e incitazione alle ...

