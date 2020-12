Papa: sarà beato il giudice Livatino, martire 'in odium fidei' (Di martedì 22 dicembre 2020) Puzzangaro ha trovato anche il coraggio di esporsi pubblicamente e intervistato da Tgcom24 si è detto "assolutamente pentito interiormente per quel gesto compiuto in gioventù; quella mattina speravo ... Leggi su ansa (Di martedì 22 dicembre 2020) Puzzangaro ha trovato anche il coraggio di esporsi pubblicamente e intervistato da Tgcom24 si è detto "assolutamente pentito interiormente per quel gesto compiuto in gioventù; quella mattina speravo ...

Papa Francesco ha firmato il decreto con cui il giudice Rosario #Livatino assassinato a 37 anni ad Agrigento il 21 settembre 1990. Sarà beato il giudice Rosario #Livatino. Riconosciuto il martirio del magistrato siciliano ucciso dalla mafia. Sarà beato il "giudice ragazzino". Papa Francesco ha autorizzato il decreto sul martirio 'in odium fidei'.

