Papa, giudice Livatino assassinato da mafia sarà beatificato (Di martedì 22 dicembre 2020) Il "giudice bambino" Rosario Livatino ucciso dalla mafia sarà beatificato. L'annuncio è arrivato oggi dopo che nella giornata di ier Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Francesco ha autorizzato la Congregazione vaticana a promulgare i Decreti riguardanti il riconoscimento del martirio del Servo di Dio Livatino.Nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì (Italia), si legge in una piccola biografia diffusa oggi, fu "ucciso, in odio alla Fede, sulla strada che conduce da Canicattì ad Agrigento, il 21 settembre 1990". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 dicembre 2020) Il "bambino" Rosarioucciso dalla. L'annuncio è arrivato oggi dopo che nella giornata di ierFrancesco ha ricevuto in udienza il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Francesco ha autorizzato la Congregazione vaticana a promulgare i Decreti riguardanti il riconoscimento del martirio del Servo di Dio.Nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì (Italia), si legge in una piccola biografia diffusa oggi, fu "ucciso, in odio alla Fede, sulla strada che conduce da Canicattì ad Agrigento, il 21 settembre 1990".

