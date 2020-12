Papa Francesco riconosce il martirio del giudice Rosario Livatino (Di martedì 22 dicembre 2020) Il giudice Rosario Livatino sarà beato. Venne assassinato ad Agrigento il 21 settembre 1990, all’età di 37 anni, dai mafiosi della ‘Stidda’. LEGGI ANCHE: Il papà di Gaia: “Genovese? Giovane e immaturo, con i soldi faremo del bene” Di Livatino, nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, la Santa Sede ha infatti riconosciuto il martirio L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilsarà beato. Venne assassinato ad Agrigento il 21 settembre 1990, all’età di 37 anni, dai mafiosi della ‘Stidda’. LEGGI ANCHE: Il papà di Gaia: “Genovese? Giovane e immaturo, con i soldi faremo del bene” Di, nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, la Santa Sede ha infatti riconosciuto ilL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Pontifex_it : Chi non guarda la crisi alla luce del Vangelo, si limita a fare l’autopsia di un cadavere: guarda la crisi, ma senz… - fattoquotidiano : Natale, il monito di Papa Francesco: “Invece di lamentarci per le restrizioni, facciamo qualcosa per chi ha di meno” - HuffPostItalia : Papa Francesco: 'Invece di lamentarci per le restrizioni, diamoci da fare' - SJosemariait : Quante volte la nostra vita è fatta di rinvii, anche la vita spirituale! 'Lo farò domani'... Oggi, alle porte del N… - LPincia : RT @POPOLOdiTWlTTER: Alessandro Meluzzi contro Papa Francesco: 'Dopo gli aborti, gli organi sottratti ai cadaveri? Satana e abominio della… -