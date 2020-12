Papa Francesco proclamerà santo Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” (Di martedì 22 dicembre 2020) Papa Francesco proclamerà santo Rosario Livatino, conosciuto come “il giudice ragazzino” e ucciso dalla mafia nel 1990 a 38 anni. Livatino era il primo beato tra i magistrati vittime di mafia. “Ieri, 21 dicembre 2020, il santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi”, si legge nel bollettino della Sala Stampa Vaticana, “durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione” a promulgare il decreti riguardante “il martirio del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino, Fedele Laico; nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì (Italia) e ucciso, ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020), conosciuto come “il” e ucciso dalla mafia nel 1990 a 38 anni.era il primo beato tra i magistrati vittime di mafia. “Ieri, 21 dicembre 2020, ilPadreha ricevuto in Udienza Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi”, si legge nel bollettino della Sala Stampa Vaticana, “durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione” a promulgare il decreti riguardante “il martirio del Servo di DioAngelo, Fedele Laico; nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì (Italia) e ucciso, ...

