Palermo-Bari, Sabbione e De Risio pronti al rientro: le scelte di Auteri per la sfida del “Barbera” (Di martedì 22 dicembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Bari.Archiviata la vittoria conquistata ai danni dell'Avellino di Piero Braglia, nella giornata di ieri la compagine pugliese ha iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Questa mattina, invece, i biancorossi sono volati alla volta della Sicilia, dove svolgeranno la seduta di rifinitura pre-gara. In occasione del match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, Gaetano Auteri recupera due pedine. Sono tornati a disposizione del tecnico del Bari sia Sabbione, sia De Risio, che hanno scontato un turno di squalifica. Salterà la gara di Palermo, invece, lo squalificato Montalto, così come gli ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Archiviata la vittoria conquistata ai danni dell'Avellino di Piero Braglia, nella giornata di ieri la compagine pugliese ha iniziato la marcia di avvicinamento allain programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo". Questa mattina, invece, i biancorossi sono volati alla volta della Sicilia, dove svolgeranno la seduta di rifinitura pre-gara. In occasione del match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, Gaetanorecupera due pedine. Sono tornati a disposizione del tecnico delsia, sia De, che hanno scontato un turno di squalifica. Salterà la gara di, invece, lo squalificato Montalto, così come gli ...

WiAnselmo : #Palermo-#Bari, Sabbione e De Risio pronti al rientro: le scelte di Auteri per la sfida del 'Barbera'… - Mediagol : #Palermo-#Bari, Sabbione e De Risio pronti al rientro: le scelte di Auteri per la sfida del 'Barbera'… - WiAnselmo : #Bari, questa mattina la partenza per #Palermo: i convocati di mister Auteri - Mediagol : #Bari, questa mattina la partenza per #Palermo: i convocati di mister Auteri - TernanaNews : RassegnaStampa - GdS - Palermo al bivio, contro il Bari non può fallire -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Bari Palermo-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com L'ex Bolzoni: "Palermo-Bari sarà una partita aperta ad ogni risultato"

Francesco Bolzoni, centrocampista ex Bari e Palermo, ha presentato così il match di domani ai microfoni di ilovepalermocalcio: "Conoscendo le due piazze e i due mister sarà una bella partita, giocata ...

Condò (ds Vibonese): "L'Avellino è tra le prime tre del campionato. Proveremo a portare via punti dal Partenio"

L'Avellino domani affronterà al Partenio-Lombardi la Vibonese, una squadra in salute, a ridosso della zona playoff, reduce da due zero a zero consecutivi, il primo domenica scorsa a ...

Francesco Bolzoni, centrocampista ex Bari e Palermo, ha presentato così il match di domani ai microfoni di ilovepalermocalcio: "Conoscendo le due piazze e i due mister sarà una bella partita, giocata ...L'Avellino domani affronterà al Partenio-Lombardi la Vibonese, una squadra in salute, a ridosso della zona playoff, reduce da due zero a zero consecutivi, il primo domenica scorsa a ...