Palermo | al “Renzo Barbera” arriva il Bari | Kanoute sfida il maestro Auteri

Leggi su mediagol

(Di martedì 22 dicembre 2020) "il '".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Tra poco più di ventiquattro ore, ilsfiderà ilfra le mura amiche dello Stadio "". Non unacome le altre per Mamadou. Per la prima volta dopo l'addio al Catanzaro, infatti, l'esterno offensivo senegalese affronterà Gaetano, "l’allenatore che gli ha dato fiducia in maglia giallorossa, facendolo diventare un punto fermo della linea offensiva dei calabresi", si legge."Conho un ottimo rapporto, ancora oggi ci sentiamo ogni tanto. Mi ha dato tanto, mi ha migliorato sia come uomo che come calciatore. Mi aspetto unferoce, ...