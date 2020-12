Pagelle Juventus Fiorentina 0-3: Bonucci horror, Chiesa l’ultimo a mollare (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Pagelle Juventus Fiorentina – Ultima partita del 2020. Partita da dimenticare per Andrea Pirlo e la sua Juventus. Primo tempo horror con i bianconeri che dopo 3 minuti vanno sotto col gol di Vlahovic. Cuadrado al 20? si fa espellere. Juve in 10 e sotto di un gol. Secondo tempo che non cambia, la Juventus reclama due calci di rigore netti non assegnati, il VAR non interviene e La Penna giudica regola i due contatti. Fiorentina che nel finale trova 2 gol. Prima un autogol di Alex Sandro poi il gol dell’ex Caceres. Sprofonda la Juventus, Pagelle Juventus Fiorentina, i voti Szczesny 5,5 – Sbaglia sul gol di Vlahovic, si rifà su Castrovilli. Paga la serata nera della squadra. Cuadrado 4 – Espulsione giusta ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020)– Ultima partita del 2020. Partita da dimenticare per Andrea Pirlo e la sua. Primo tempocon i bianconeri che dopo 3 minuti vanno sotto col gol di Vlahovic. Cuadrado al 20? si fa espellere. Juve in 10 e sotto di un gol. Secondo tempo che non cambia, lareclama due calci di rigore netti non assegnati, il VAR non interviene e La Penna giudica regola i due contatti.che nel finale trova 2 gol. Prima un autogol di Alex Sandro poi il gol dell’ex Caceres. Sprofonda la, i voti Szczesny 5,5 – Sbaglia sul gol di Vlahovic, si rifà su Castrovilli. Paga la serata nera della squadra. Cuadrado 4 – Espulsione giusta ...

