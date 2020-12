Padre uccide i due figli e si suicida: il racconto doloroso della madre (Di martedì 22 dicembre 2020) Nella giornata di domenica il terribile caso di cronaca che ha sconvolto Trebaseleghe, in provincia di Padova. Un uomo di 49 anni, Alessandro Pontin, ha ucciso a coltellate i suoi due figli, una ragazza di 15 anni e suo fratello di 13, prima di togliersi la vita. Ora parla Roberta Calzarotto, l’infermiera 47enne madre di Francesca e Pietro, le due giovani vittime. La disperazione della madre delle vittime “Lui ha voluto punirmi così, portandomi via ciò che di più caro avevo al mondo, i miei figli“, parla così la madre di Francesca e Pietro in un’intervista a Repubblica dopo la tragica morte dei suoi due figli per mano del Padre. “È stato violento fin dall’inizio, subito dopo il matrimonio. Per questo mi sono separata“, racconta ancora ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Nella giornata di domenica il terribile caso di cronaca che ha sconvolto Trebaseleghe, in provincia di Padova. Un uomo di 49 anni, Alessandro Pontin, ha ucciso a coltellate i suoi due, una ragazza di 15 anni e suo fratello di 13, prima di togliersi la vita. Ora parla Roberta Calzarotto, l’infermiera 47ennedi Francesca e Pietro, le due giovani vittime. La disperazionedelle vittime “Lui ha voluto punirmi così, portandomi via ciò che di più caro avevo al mondo, i miei“, parla così ladi Francesca e Pietro in un’intervista a Repubblica dopo la tragica morte dei suoi dueper mano del. “È stato violento fin dall’inizio, subito dopo il matrimonio. Per questo mi sono separata“, racconta ancora ...

