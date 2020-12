Padre si suicida durante la videochiamata al figlio di 6 anni per punire la ex (Di martedì 22 dicembre 2020) Ad Ivrea un Padre si è suicidato mentre parlava in videochiamata con il figlio di appena 6 anni per punire l’ex moglie. Una tragedia familiare è emersa nelle scorse ore da Ivrea. Un uomo ha deciso di togliersi la vita dopo aver passato un periodo di depressione a causa della denuncia a suo carico presentata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020) Ad Ivrea unsi èto mentre parlava incon ildi appena 6perl’ex moglie. Una tragedia familiare è emersa nelle scorse ore da Ivrea. Un uomo ha deciso di togliersi la vita dopo aver passato un periodo di depressione a causa della denuncia a suo carico presentata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

arcipiero : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… - rrico_e : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… - geokawa : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… - AzzariaManzoni : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… - attilascuola : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… -