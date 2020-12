Ostra piange la professoressa Daniela Olivetti | stroncata da un male | era la cugina del sindaco di Senigallia

(Di martedì 22 dicembre 2020)- La comunità diè in lutto per la scomparsa della, morta a causa di una malattia. Aveva 65 anni. Aveva insegnato per tanti anni nella scuola media. Molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ostra piange

Corriere Adriatico

Ostra piange la professoressa Daniela Olivetti. E’ morta a 65 anni a causa di una tremenda malattia. Aveva insegnato per tanti anni nella scuola media ed era molto conosciuta per la sua generosità ...OSTRA - La comunità di Ostra è in lutto per la scomparsa della professoressa Daniela Olivetti, morta a causa di una malattia. Aveva 65 anni. Aveva insegnato per tanti anni nella scuola media. Molto ...