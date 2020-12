(Di martedì 22 dicembre 2020) Scatta l’operazione “Ade”Guardia didi Latina: eseguite 3 misure cautelari personali per maltrattamenti in una casa di riposo perdi Terracina sottoposta a sequestro. I militari del Comando ProvincialeGuardia didi Latina, coordinati dalla locale ProcuraRepubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina, Dott. Giuseppe Cairo, nei confronti di tre soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di maltrattamenti,e somministrazione abusiva di farmaci ai danni diospiti di una casa di riposo di Terracina. Leggi anche: Nettuno, focolaioRSA: 39 nuovi casi, ecco la situazione ...

CorriereCitta : Orrore nella RSA: botte e minacce agli anziani, la scoperta choc della Finanza (VIDEO) - SacchiSusy : @NuzzoDiBiase Il nutrizionista mi ha inserito nella dieta il tofu....ma no...non ce la posso proprio fare....l'ho… - OhMyFuckingAdam : @xhungryforart che poi adesso i capelli sono tremendi perché sono nella fase di mezzo e orrore, però non lo dico a voce troppo alta ahahah - saponetta15 : @EmpfindsamerS @ppdalmon è così, all'inizio mi sembravano simili agli umani normali, ora noto con più facilità l'orrore (d)nella faccia. - ilragazzotopo : @21Ingresso @vinzasr @missNormaJane @FrancescoRapone Ne parlano, ma non nella chiave giusta. Fino a poco fa Zingoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore nella

Prima Lecco

Lello è ancora ricoverato e una volta negativizzato andrà in comunità per seguire il percorso di recupero come quello intrapreso da Angela. Nel frattempo proseguono i lavori della casa nonostante i pa ...Incroci, infarti, incongruenze, paesaggi, orrori urbanistici ... travolto dall’incalzare delle figure e dei posti descritti nelle pagine, ho pensato che Strada Nove potesse una versione italiana ...