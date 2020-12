Oreste Vigorito designato alla presidenza di Confidustria Benevento

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 dicembre 2020) Saràil nuovo presidentedi Confindustriaper il prossimo quadriennio. Ad indicarlo il consiglio generale dell’associazione: quello di ieri è un passaggio statutario necessario prima dell’elezione ufficiale in Assemblea prevista per l’inizio del 2021. “Sono grato – dice– ai colleghi imprenditori per la fiducia riposta nella mia persona, che cercherò di non deludere. Credo di essere tra i presidenti più anziani e intendo mettere il mio lavoro e la mia esperienza al servizio delle imprese e del territorio. Ciò che conta più di tutto è il presente. Impronterò la miacollaborazione epartecipazione, perché sono convinto che solo con il contributo di ciascuno potremo veramente costruire un ...