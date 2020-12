Ordine dei Medici Veterinari di Salerno | Paciello si riconferma presidente

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il prof. Orlandoconfermato per il quadriennio 2021-2024 alla carica didell’deidella Provincia di. È l’esito delle votazioni svoltesi on line nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2020 per il rinnovo delle cariche dell’salernitano. Docente di Patologia Generale e Anatomia Patologicaa presso il Dipartimento dinaa presso l’Università “Federico II” di Napoli, Orlandoanche per il prossimo quadriennio guiderà, dunque, il Consiglio Direttivo dell’di, che risulta così composto: Giovanni Cirone (Vice ...