Opposizione | Berlusconi | “Fi come forza trainante del centrodestra”

Il leader di forza Italia, Silvio Berlusconi, crede che il suo partito possa tornare a essere la guida del centrodestra italiano. "forza Italia vuole tornare a ricoprire il ruolo che le spetta, di forza trainante della coalizione di centro-destra". Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di forza Italia, in videoconferenza con i gruppi parlamentari di forza L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

